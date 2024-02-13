Прокуратура: горящую в Анапе многоэтажку построили без разрешительных документов

Пожар на мансарде в 11-этажном доме на улице Объездной тушат более 70 человек. Эвакуируют жителей пострадавшего и ближайших домов, ограничили движение транспорта.

Установили, что многоквартирный дом строили без проектной и разрешительной документации. Его ввели в гражданский оборот на основании решений суда, которые вынесли в июне 2011 года. За гражданами признали право собственности на жилые помещения многоквартирного дома. Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В МЦУ Анапы сообщили, что в связи с обеспечением безопасности тушения пожара в некоторых районах города возможны временные отключения электроэнергии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар в многоэтажке на улице Объездной произошел вечером 13 февраля. Площадь возгорания — 1 тыс. кв. метров.