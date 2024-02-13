СК возбудил уголовное дело по факту пожара в многоэтажке в Анапе

Пожар на мансарде 11-этажного дома на улице Объездной произошел вечером 13 февраля, огонь распространился по всей кровле.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Когда возгорание локализуют, следователи и криминалисты начнут осматривать пострадавшие квартиры.

«В рамках расследования будут проверены действия контролирующих органов в период эксплуатации жилого дома, в том числе направленные на проверку соблюдения правил пожарной безопасности. Ход расследования уголовного дела находится под контролем руководства регионального следственного управления СКР», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», площадь пожара в многоэтажке в Анапе — 1 тыс. кв. метров. Пожарные спасли из горящего дома 12 человек.