Из горящей многоэтажки в Краснодаре эвакуировали 50 человек

Возгорание произошло утром 13 февраля в многоквартирном доме на улице Домбайская, 12.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 7:38. Спасатели прибыли на место через 8 минут и установили, что одна из квартир загорелась на площади 15 кв. метров.

В 7:58 возгорание в жилом доме локализовали, а в 8:00 полностью ликвидировали. Из горящей многоэтажки эвакуировали 50 человек, в том числе 10 детей.

С огнем в многоквартирном доме боролись 29 человек и 8 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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