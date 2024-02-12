На Кубани три человека погибли в пожарах из-за замыкания в проводке и курения

В Краснодарском крае участились пожары из-за неосторожного обращения с огнем и нарушения правил эксплуатации электроприборов.

Во время пожара в доме в поселке Горном в Туапсинском районе погиб 38-летний мужчина. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

В Приморско-Ахтарском районе после пожара в гаражном боксе нашли тело 64-летнего местного жителя. Предварительной причиной возгорания стало замыкание в электроприборе.

В Хадыженске при пожаре в дома погибла 38-летняя местная жительница, ее тело нашли после локализации возгорания. Причиной пожара могло стать короткое замыкание электроприбора.

По всем происшествиям следователи проводят проверки, во время которых установят точные причины и обстоятельства возникновения пожаров. Назначены необходимые экспертизы. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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