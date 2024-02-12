При пожаре в Крымском районе погибли трое детей

Ночью 12 февраля в момент пожара в квартире на улице Водников в поселке Южном находилась многодетная семья с шестью детьми.

Родители вынесли из дома двоих детей, но они скончались в больнице. Еще одного ребенка обнаружили спасатели, он тоже погиб. Из горящей квартиры пожарные смогли спасти только троих детей.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Пожарный извещатель не среагировал на дым из-за севшей батарейки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Сегодня в поселке Южном произошла трагедия — пожар. К сожалению, есть погибшие. Окажем многодетной семье всю необходимую помощь. Причины возгорания сейчас выясняют следователи, работает прокуратура», — написал глава Крымского района Сергей Лесь в Telegram.

По данным следствия, в доме жила женщина с шестью детьми в возрасте от 5 месяцев до 9 лет. Увидев пожар, мать смогла вывести из дома троих детей. Остальных в возрасте от 1,5 до 6 лет спасти не удалось. Возбудили уголовное дело, следователи осматривают место происшествия, назначены судебные медицинские и пожарно-техническая экспертизы. В ходе следствия установят все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина и очаг возгорания. Также в рамках расследования будут установлены причины и условия, приведшие к трагическим последствиям, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар произошел ночью 12 января в одной из квартир на площади 30 кв. м многоквартирного двухэтажного доме на улице Водников в поселке Южном. Жителей дома эвакуировали.