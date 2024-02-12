Жителей двухэтажного дома эвакуировали из-за пожара в Крымском районе

Пожар произошел ночью 12 января в многоквартирном двухэтажном доме на улице Водников в поселке Южном.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Крымского пожарно-спасательного гарнизона в 2:54. Пожарные прибыли на место и установили, что пожар произошел в одной из квартир на площади 30 кв. м. Жителей дома эвакуировали.

В 3:15 возгорание локализовали на той же площади, спустя 5 минут ликвидировали открытое горение. В 3:50 пожар полностью потушили.

На месте работали 39 человек и 16 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным источника, при пожаре погибли трое детей. Информация уточняется.

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