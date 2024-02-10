В Динском районе произошел пожар в двухэтажном доме на площади 120 кв. метров

Пожар на улице Степной в станице Нововеличковской произошел днем 10 февраля.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Динского пожарно-спасательного гарнизона в 13:00. Прибыв на место, пожарные установили, что загорелся двухэтажный частный дом на площади 120 кв. м. В 14:06 пожар локализовали на той же площади, в 14:22 — ликвидировали открытое горение. В 15:05 возгорание полностью потушили.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. В тушении участвовали 8 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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