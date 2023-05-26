Жильцы поврежденных квартир в доме на улице Клинической в Краснодаре получат выплаты

На месте ЧС работает специальная комиссия. Специалисты обследуют все 100 квартир в доме на улице Клинической, 18.

По словам начальника городского управления гражданской защиты Виталия Казликина, работа комиссии по обследованию выполнена уже на 90%. Комиссия продолжат работу в выходные дни.

«Все жильцы оповещены и знают дальнейшие действия. В понедельник завершим работы», — добавил Виталий Казликин.

По законодательству граждане, пострадавшие в результате ЧС, могут получить компенсацию в размере 10 тыс. рублей в качестве единовременной материальной помощи на каждого пострадавшего человека, а также 50 тыс. рублей — при частичной утрате имущества. При полной утрате имущества пострадавшие получат выплату в размере 100 тыс. рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», хлопок газа произошел вечером 24 мая в квартире на пятом этаже многоквартирного дома на улице Клинической, 18. Часть жильцов поврежденного на ночь вернулись в свои квартиры. В многоэтажке 25 мая после хлопка газа ввели локальный режим ЧС. Вечером 25 мая сообщили о начале разбора поврежденной кровли. В пунктах временного размещения утром 26 мая находились 17 человек, трое из которых — дети. В доме восстановили газоснабжение во всех подъездах, кроме четвертого. Он сильнее всех пострадал при ЧП.