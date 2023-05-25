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В поврежденной от хлопка газа многоэтажке в Краснодаре начали разбирать крышу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-povrezhdennoj-ot-hlopka-gaza-mnogoetazhke-v-krasnodare-nachali-razbirat-kryshu?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В поврежденной от хлопка газа многоэтажке в Краснодаре начали разбирать крышу
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Строители вместе со спасателями огородили территорию и начали разбирать наиболее поврежденные участки.

«Мы уже обеспечили стабильность конструкций, тем самым предотвратили дальнейшие обрушения. Установили строительные стойки в квартирах, стабилизировали плиты перекрытия. Это позволит нам обеспечить туда безопасный доступ. Жильцы смогут забрать ценные вещи, документы и все необходимое», — сказал директор департамента строительства Иван Горобец.

Сейчас специалисты готовят экспертное заключение для разработки проекта ремонтно-восстановительных работ. В многоэтажке планируют полностью заменить кровлю, а также реконструировать все поврежденные конструкции.

Электричество и вода в квартирах есть, проводят опрессовку газового оборудования. Для формирования списка пострадавших продолжается поквартирный обход.

Для жителей развернули в территориальном центре развернули оперативный штаб. Он находится на улице Садовой, 222. Также запустили горячую линию: 8 (861) 254-16-49, 8 (861) 267-96-13, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», хлопок газа произошел вечером 24 мая в квартире на пятом этаже многоквартирного дома на улице Клинической, 18. Часть жильцов поврежденного на ночь вернулись в свои квартиры. В многоэтажке 25 мая после хлопка газа ввели локальный режим ЧС.

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