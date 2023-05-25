В Краснодаре ввели локальный режим ЧС после хлопка газа в многоэтажке

Решение об этом приняли 25 мая на специальной комиссии по ликвидации последствий происшествия в многоквартирном доме на улице Клинической.

«Ввели локальный режим ЧС. Это позволит нам продолжить оперативно принимать меры по восстановлению дома и выплатить людям компенсации», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.

В соседнем доме в помещении территориального центра развернут оперштаб для помощи жителям поврежденных квартир.

Глава города поручил до конца дня определиться с планом восстановительных работ в жилом доме на Клинической, 18, а также составить списки на выплаты жильцам, начать разбор нависающих конструкций и обеспечить охрану на территории многоэтажки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», часть жильцов поврежденного при хлопке газа дома в Краснодаре на ночь вернулись в свои квартиры. Хлопок газа произошел вечером 24 мая в квартире на пятом этаже многоквартирного дома на улице Клинической, 18.