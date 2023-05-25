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Часть жильцов поврежденного при хлопке газа дома в Краснодаре на ночь вернулись в свои квартиры

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chast-zhiltsov-povrezhdennogo-pri-hlopke-gaza-doma-v-krasnodare-na-noch-vernulis-v-svoi-kvartiry
Часть жильцов поврежденного при хлопке газа дома в Краснодаре на ночь вернулись в свои квартиры
Фото t.me/emnaumov

Хлопок газа произошел вечером 24 мая в квартире на пятом этаже многоквартирного дома на улице Клинической, 18.

«Продолжается обследование дома. На данный момент вернули электроэнергию. Некоторых жителей пустили ночевать в свои квартиры. Все оперативные службы остаются ночевать здесь», — написал глава Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Мэр города отметил, что правоохранители следят за порядком, чтобы не допустить мародерства в поврежденных квартирах. Специалисты продолжают обследовать дом, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после хлопка газа в многоэтажке на улице Клинической в Краснодаре произошло возгорание площадью 100 кв. метров. Из дома эвакуировали 56 человек. Пункт временного размещения для жильцов поврежденных квартир в доме на Клинической организовали на базе гостиницы «Кавказ» (улица Красная, 174).

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