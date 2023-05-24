Жильцов поврежденных квартир после хлопка газа в Краснодаре направили в пункт временного размещения

Инцидент произошел вечером 24 мая в многоквартирном доме на улице Клинической, 18 в квартире на пятом этаже в районе Чистяковской рощи.

«Специалисты осматривают конструкции дома, чтобы определить безопасность нахождения в нем. Те, чьи квартиры попали в зону разрушений, уже направлены в пункт временного размещения», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.

Пункт временного размещения для жильцов поврежденных квартир в доме на Клинической организовали на базе гостиницы «Кавказ» (улица Красная, 174). По словам мэра, люди смогут оставаться там столько, сколько понадобится. Жильцам оказывают необходимую помощь. Возле поврежденной многоэтажки работает оперштаб.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после хлопка газа в многоэтажке на улице Клинической в Краснодаре произошло возгорание площадью 100 кв. метров. Из дома эвакуировали 56 человек. На месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.