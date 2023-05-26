В пострадавшей от хлопка газа многоэтажке на улице Клинической в Краснодаре восстановили газоснабжение

Хлопок газа с последующим возгоранием произошел вечером 24 мая в многоэтажном доме № 18 на улице Клинической.

В настоящее время в доме восстановили газоснабжение во всех подъездах, кроме четвертого. Он сильнее всех пострадал при ЧП. Сообщается, что подачу электричества и воды также восстановили.

Демонтажные работы пришлось прервать из-за дождя, открытые участки затягивают пленкой. Работы продолжатся, когда погоду улучшится.

В ПВР по состоянию на утро 26 мая находились 17 человек, трое из которых — дети. Сообщается, что жильцы не могут вернуться в 16 квартир, остальные имеют свободный доступ в свои квартиры.

Продолжается работа комиссий по фиксации ущерба. Они сформируют список пострадавших, и люди смогут получить компенсационные выплаты.

Для жителей действует оперативный штаб на улице Садовой, 222. В выходные он будет работать с 9:00 до 18:00. Также работает горячая линия: 8 (861) 254-16-49, 8 (861) 267-96-13, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», хлопок газа произошел вечером 24 мая в квартире на пятом этаже многоквартирного дома на улице Клинической, 18. Часть жильцов поврежденного на ночь вернулись в свои квартиры. В многоэтажке 25 мая после хлопка газа ввели локальный режим ЧС. Вечером 25 мая сообщили о начале разбора поврежденной кровли.