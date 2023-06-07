Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жильцам пострадавшей от хлопка газа многоэтажки на улице Клинической в Краснодаре начали выплачивать компенсации

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiltsam-postradavshej-ot-hlopka-gaza-mnogoetazhki-na-ulitse-klinicheskoj-v-krasnodare-nachali-vyplachivat-kompensatsii
Жильцам пострадавшей от хлопка газа многоэтажки на улице Клинической в Краснодаре начали выплачивать компенсации
Фото t.me/krdru

На сегодняшний день выплаты на общую сумму 590 тыс. рублей получили 24 семьи.

Сообщается, что будет сформирован дополнительный список на получение компенсаций, в который войдут те, кто занимался восстановлением и сбором необходимых документов. Выплата предоставляется однократно.

В многоэтажке на улице Клинической продолжают демонтаж поврежденных конструкций. Работа затянулась из-за непогоды в Краснодаре.

В ПВР остаются 18 человек, трое из них — дети, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», хлопок газа произошел вечером 24 мая в квартире на пятом этаже многоквартирного дома на улице Клинической, 18. Часть жильцов поврежденного на ночь вернулись в свои квартиры. В многоэтажке 25 мая после хлопка газа ввели локальный режим ЧС. Вечером 25 мая сообщили о начале разбора поврежденной кровли. В пунктах временного размещения утром 26 мая находились 17 человек, трое из которых — дети. В доме восстановили газоснабжение во всех подъездах, кроме четвертого. Он сильнее всех пострадал при ЧП.

Статьи
Помоги организму: как почистить почки
Помоги организму: как почистить почки
Финики: польза и вред для организма
Финики: польза и вред для организма
«Экологический» не всегда означает «чистый»: почему Greenpeace признан в России нежелательной организацией?
«Экологический» не всегда означает «чистый»: почему Greenpeace признан в России нежелательной организацией?
Петров пост в 2023 году: когда начинается, что можно есть и нельзя делать
Петров пост в 2023 году: когда начинается, что можно есть и нельзя делать
Что говорят звезды: знак зодиака Дева
Что говорят звезды: знак зодиака Дева
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях