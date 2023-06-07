Жильцам пострадавшей от хлопка газа многоэтажки на улице Клинической в Краснодаре начали выплачивать компенсации

На сегодняшний день выплаты на общую сумму 590 тыс. рублей получили 24 семьи.

Сообщается, что будет сформирован дополнительный список на получение компенсаций, в который войдут те, кто занимался восстановлением и сбором необходимых документов. Выплата предоставляется однократно.

В многоэтажке на улице Клинической продолжают демонтаж поврежденных конструкций. Работа затянулась из-за непогоды в Краснодаре.

В ПВР остаются 18 человек, трое из них — дети, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», хлопок газа произошел вечером 24 мая в квартире на пятом этаже многоквартирного дома на улице Клинической, 18. Часть жильцов поврежденного на ночь вернулись в свои квартиры. В многоэтажке 25 мая после хлопка газа ввели локальный режим ЧС. Вечером 25 мая сообщили о начале разбора поврежденной кровли. В пунктах временного размещения утром 26 мая находились 17 человек, трое из которых — дети. В доме восстановили газоснабжение во всех подъездах, кроме четвертого. Он сильнее всех пострадал при ЧП.