Яхта пропавшего яхтсмена из Геленджика видна со спутника, но связи с ней нет

Яхту «Дочь ветра» жителя Геленджика Виталия Елагина, которая пропала 19 марта рядом с мысом Горн, обнаружили 27 марта в 14:45 по тихоокеанскому времени в Атлантическом океане.

По данным член береговой команды яхты Алексея Чванова, судно находится недалеко от мыса Виргенес к северу от Магелланова пролива на 51° 44 23 южной широты и 068° 14 34 западной долготы. Яхта должна была двигаться общим курсом на север со скоростью 5 узлов.

Сам Виталий Елагин на связь пока что не выходит, близкие надеются, что он поймает связь и свяжется с ними в ближайшее время. Также неизвестно, продолжит ли яхта кругосветку или сделает остановку. В районе мыса Горн сейчас бушует мощный шторм, вызванный проходящим циклоном, сообщает Telegram-канал «Дочь Ветра в Океане».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Виталий Елагин отправился в кругосветное путешествие осенью 2023 года. Связь с ним пропала 19 марта. Судно тогда было рядом с мысом Горн у берегов Чили. Известно, что у яхты порвался грот и оба паруса яхты повреждены. На поиски вылетал самолет чилийской береговой охраны, однако результатов это не принесло. Очередной вылет поискового самолета отложили из-за неблагоприятных погодных условий. Искать яхтсмена планировали по снимкам из космоса. Ночью 27 октября экипаж одного судна по радиосвязи получил от Виталия Елагина координаты лодки яхты «Дочь ветра». Моряк сам попросил связаться с близкими и передать его координаты