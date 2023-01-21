Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Воздушный шар с детьми и взрослыми застрял на дереве в горах в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vozdushnyj-shar-s-detmi-i-vzroslymi-zastryal-na-dereve-v-gorah-v-sochi
Воздушный шар с детьми и взрослыми застрял на дереве в горах в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Инцидент произошел 21 января на горе в районе села Солохаул.

Воздушный шар застрял на горе на высоте 2 тыс. метров. На шаре катались трое взрослых и трое детей.

В настоящее время специалисты принимают меры, чтобы спасти людей. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает ТАСС.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:

МЧС: тепловой аэростат с 5 пассажирами совершил нештатную посадку в лесу в Сочи.

Читайте также: в Краснодарском крае параплан упал на автомобиль, пилот и пассажир погибли.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Пассажиры поврежденного круизного лайнера Astoria Grande вернутся в Сочи самолетами
Пассажиры поврежденного круизного лайнера Astoria Grande вернутся в Сочи самолетами
Восемь жильцов сгоревших квартир дома на улице Тимирязева в Сочи находятся в ПВР
Восемь жильцов сгоревших квартир дома на улице Тимирязева в Сочи находятся в ПВР
Украине для фронта обещаны танки Leopard и Challenger: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Украине для фронта обещаны танки Leopard и Challenger: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Кладбище домашних животных в Новороссийске: не повлияют ли захоронения на качество воды?
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Неизвестные отравили собак на территории дач на Ростовском шоссе в Краснодаре
  5. Памятник врачам установят в Новороссийске
  6. Самый дорогой гараж в Сочи оценили в 15 млн рублей
Прямой эфир
Мы в соцсетях