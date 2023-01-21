Воздушный шар с детьми и взрослыми застрял на дереве в горах в Сочи

Инцидент произошел 21 января на горе в районе села Солохаул.

Воздушный шар застрял на горе на высоте 2 тыс. метров. На шаре катались трое взрослых и трое детей.

В настоящее время специалисты принимают меры, чтобы спасти людей. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает ТАСС.

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