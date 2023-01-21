Спасатели обнаружили двоих детей около места крушения воздушного шара в Сочи
Спасатели спустились с вертолета на лесной массив. Известно, что пассажиры самостоятельно покинули корзину аэростата.
«Спасатели обнаружили двоих детей около места крушения воздушного шара. Они не пострадали. Поиски взрослых продолжаются», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
С пилотом шара уставлена телефонная связь. Проводится поиск людей с воздуха с помощью вертолета Ка-32 и наземным способом силами ЮРПСО МЧС России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 21 января на горе в районе села Солохаул в Лазаревском районе курорта. Воздушный шар застрял на горе на высоте 2 тыс. метров. Изначально сообщалось, что на нем находятся шесть человек — трое взрослых и трое детей. Позже в МЧС сообщили, что на аэростате катались пять человек, среди них трое детей. К месту происшествия отправились спасатели ЮРПСО МЧС России и МКУ «Служба спасения».
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