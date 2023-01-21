МЧС: тепловой аэростат с 5 пассажирами совершил нештатную посадку в лесу в Сочи
Происшествия
21.01.2023 13:58
К месту происшествия отправились спасатели ЮРПСО МЧС России и МКУ «Служба спасения». Также к вылету готовится вертолет.
«В летательном аппарате находятся пять человек, в том числе трое детей. Связь с людьми есть, их состояние нормальное», — отметили в пресс-службе ЮРПСО.
На место готовится вылететь вертолет Ка-32 МЧС. С воздуха спасатели проведут мониторинг обстановки, после чего будет принято решение об эвакуации людей.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 21 января на горе в районе села Солохаул в Лазаревском районе курорта. Воздушный шар застрял на горе на высоте 2 тыс. метров. Изначально сообщалось, что на нем находятся шесть человек — трое взрослых и трое детей.
Популярные новости
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
- Кладбище домашних животных в Новороссийске: не повлияют ли захоронения на качество воды?
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- Неизвестные отравили собак на территории дач на Ростовском шоссе в Краснодаре
- Памятник врачам установят в Новороссийске
- Самый дорогой гараж в Сочи оценили в 15 млн рублей