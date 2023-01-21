МЧС: тепловой аэростат с 5 пассажирами совершил нештатную посадку в лесу в Сочи

К месту происшествия отправились спасатели ЮРПСО МЧС России и МКУ «Служба спасения». Также к вылету готовится вертолет.

«В летательном аппарате находятся пять человек, в том числе трое детей. Связь с людьми есть, их состояние нормальное», — отметили в пресс-службе ЮРПСО.

На место готовится вылететь вертолет Ка-32 МЧС. С воздуха спасатели проведут мониторинг обстановки, после чего будет принято решение об эвакуации людей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 21 января на горе в районе села Солохаул в Лазаревском районе курорта. Воздушный шар застрял на горе на высоте 2 тыс. метров. Изначально сообщалось, что на нем находятся шесть человек — трое взрослых и трое детей.