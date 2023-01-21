Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

МЧС: тепловой аэростат с 5 пассажирами совершил нештатную посадку в лесу в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mchs-teplovoj-aerostat-s-5-passazhirami-sovershil-neshtatnuyu-posadku-v-lesu-v-sochi
МЧС: тепловой аэростат с 5 пассажирами совершил нештатную посадку в лесу в Сочи
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

К месту происшествия отправились спасатели ЮРПСО МЧС России и МКУ «Служба спасения». Также к вылету готовится вертолет.

«В летательном аппарате находятся пять человек, в том числе трое детей. Связь с людьми есть, их состояние нормальное», — отметили в пресс-службе ЮРПСО.

На место готовится вылететь вертолет Ка-32 МЧС. С воздуха спасатели проведут мониторинг обстановки, после чего будет принято решение об эвакуации людей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 21 января на горе в районе села Солохаул в Лазаревском районе курорта. Воздушный шар застрял на горе на высоте 2 тыс. метров. Изначально сообщалось, что на нем находятся шесть человек — трое взрослых и трое детей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Пассажиры поврежденного круизного лайнера Astoria Grande вернутся в Сочи самолетами
Пассажиры поврежденного круизного лайнера Astoria Grande вернутся в Сочи самолетами
Восемь жильцов сгоревших квартир дома на улице Тимирязева в Сочи находятся в ПВР
Восемь жильцов сгоревших квартир дома на улице Тимирязева в Сочи находятся в ПВР
Украине для фронта обещаны танки Leopard и Challenger: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Украине для фронта обещаны танки Leopard и Challenger: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Кладбище домашних животных в Новороссийске: не повлияют ли захоронения на качество воды?
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Неизвестные отравили собак на территории дач на Ростовском шоссе в Краснодаре
  5. Памятник врачам установят в Новороссийске
  6. Самый дорогой гараж в Сочи оценили в 15 млн рублей
Прямой эфир
Мы в соцсетях