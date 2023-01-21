СК начал проверку по факту нештатной посадки воздушного шара с пассажирами в Сочи

Сотрудники СО по Лазаревскому району проводят доследственную проверку по факту оказания услуг по прокату воздушного шара, не отвечающих требованиям безопасности.

«В настоящее время на место происшествия выехала следственная группа. В ходе проверки будет дана оценка действиям всех лиц, предоставлявших данную услугу, а также установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 21 января на горе в районе села Солохаул в Лазаревском районе курорта. Воздушный шар застрял на горе на высоте 2 тыс. метров. Изначально сообщалось, что на нем находятся шесть человек — трое взрослых и трое детей. Позже в МЧС сообщили, что на аэростате катались пять человек, среди них трое детей. К месту происшествия отправились спасатели ЮРПСО МЧС России и МКУ «Служба спасения».