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СК начал проверку по факту нештатной посадки воздушного шара с пассажирами в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-nachal-proverku-po-faktu-neshtatnoj-posadki-vozdushnogo-shara-s-passazhirami-v-sochi
СК начал проверку по факту нештатной посадки воздушного шара с пассажирами в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сотрудники СО по Лазаревскому району проводят доследственную проверку по факту оказания услуг по прокату воздушного шара, не отвечающих требованиям безопасности.

«В настоящее время на место происшествия выехала следственная группа. В ходе проверки будет дана оценка действиям всех лиц, предоставлявших данную услугу, а также установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 21 января на горе в районе села Солохаул в Лазаревском районе курорта. Воздушный шар застрял на горе на высоте 2 тыс. метров. Изначально сообщалось, что на нем находятся шесть человек — трое взрослых и трое детей. Позже в МЧС сообщили, что на аэростате катались пять человек, среди них трое детей.  К месту происшествия отправились спасатели ЮРПСО МЧС России и МКУ «Служба спасения».

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