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МЧС: все пассажиры воздушного шара, совершившего нештатную посадку в Сочи, найдены

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mchs-vse-passazhiry-vozdushnogo-shara-sovershivshego-neshtatnuyu-posadku-v-sochi-najdeny
МЧС: все пассажиры воздушного шара, совершившего нештатную посадку в Сочи, найдены
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Сейчас на месте спасатели оценивают состояние людей.

Ранее спасатели спустились с вертолета в лесной массив. Установлено, что пассажиры самостоятельно покинули корзину аэростата.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первыми неподалеку от аэростата обнаружили двоих детей. Они не пострадали. Также была установлена телефонная связь с пилотом воздушного шара.

Инцидент произошел 21 января на горе в районе села Солохаул в Лазаревском районе курорта. Воздушный шар застрял на горе на высоте 2 тыс. метров. Изначально сообщалось, что на нем находятся шесть человек — трое взрослых и трое детей. Позже в МЧС сообщили, что на аэростате катались пять человек, среди них трое детей.  К месту происшествия отправились спасатели ЮРПСО МЧС России и МКУ «Служба спасения». Также проводился поиск людей с воздуха с помощью вертолета Ка-32.

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