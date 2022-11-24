В Краснодарском крае параплан упал на автомобиль, пилот и пассажир погибли
Происшествия
24.11.2022 15:11
Крушение параплана произошло 24 ноября в Хадыженске. Летательный аппарат упал на улице Кирова, 154 рядом со стадионом.
Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 14:10. Прибыв на место, спасатели установили, что параплан рухнул на припаркованный автомобиль. Возгорания не было.
В результате крушения погибли пилот и пассажир параплана. На месте происшествия проводятся следственные мероприятия, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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Появилось видео момента падения параплана в Краснодарском крае.
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