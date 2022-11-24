В Краснодарском крае параплан упал на автомобиль, пилот и пассажир погибли

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Крушение параплана произошло 24 ноября в Хадыженске. Летательный аппарат упал на улице Кирова, 154 рядом со стадионом.

Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 14:10. Прибыв на место, спасатели установили, что параплан рухнул на припаркованный автомобиль. Возгорания не было.

В результате крушения погибли пилот и пассажир параплана. На месте происшествия проводятся следственные мероприятия, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Продолжение темы:

Появилось видео момента падения параплана в Краснодарском крае.

Читайте также: в Костромской области упал вертолет Ми-2, один человек погиб.