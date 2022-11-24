Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Появилось видео момента падения параплана в Краснодарском крае

Происшествия
24.11.2022 15:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/poyavilos-video-momenta-padeniya-paraplana-v-krasnodarskom-krae
Видео «Кубань 24»

Крушение параплана произошло днем 24 ноября в Хадыженске. Летательный аппарат рухнул на улице Кирова, 154 рядом со стадионом.

Момент падения параплана сняли на видео очевидцы. Хозяйка автомобиля, на который упал летательный аппарат, рассказала, что сначала параплан кружился над домами. Потом он начал резко терять высоту.

«В какой то момент он резко начал падать, и прямо на краевую часть багажника упали. Оба мужчины молодые — 30-35 лет», — сказала женщина.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», параплан рухнул на припаркованный автомобиль. В результате крушения погибли пилот и пассажир летательного аппарата.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший
В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший
Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
В Краснодарском крае после ДТП загорелись фура с шампанским и КамАЗ с зерном
В Краснодарском крае после ДТП загорелись фура с шампанским и КамАЗ с зерном
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
  3. В Краснодаре прошел концерт Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра. Фоторепортаж
  4. В Новороссийске море снова окрасилось в красный цвет
  5. В полиции объяснили скопление силовиков в бронежилетах в центре Краснодара
  6. В Сочи будут судить приезжего мужчину, который застрелил прораба на стройке
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях