Появилось видео момента падения параплана в Краснодарском крае

Видео «Кубань 24»

Крушение параплана произошло днем 24 ноября в Хадыженске. Летательный аппарат рухнул на улице Кирова, 154 рядом со стадионом.

Момент падения параплана сняли на видео очевидцы. Хозяйка автомобиля, на который упал летательный аппарат, рассказала, что сначала параплан кружился над домами. Потом он начал резко терять высоту.

«В какой то момент он резко начал падать, и прямо на краевую часть багажника упали. Оба мужчины молодые — 30-35 лет», — сказала женщина.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», параплан рухнул на припаркованный автомобиль. В результате крушения погибли пилот и пассажир летательного аппарата.