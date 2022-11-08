В Костромской области упал вертолет Ми-2, один человек погиб

Фото aviarf.ru

Крушение вертолета Ми-2 произошло 8 ноября на расстоянии 4 км от аэропорта Сокеркино в Костромской области.

По предварительным данным, вертолет выполнял санитарный рейс. Он потерпел крушение при заходе на посадку. На борту было 5 человек. Предварительно, один человек погиб, четверо пострадали.

Экипаж вертолета вышел на связь. На место происшествия выехали спасатели. Сейчас они добираются к месту падения вертолета, сообщает ТАСС.

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