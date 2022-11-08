В Red Wings назвали причину разгерметизации самолета, совершившего экстренную посадку в Сочи

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Рейс авиакомпании Red Wings Стамбул — Екатеринбург экстренно приземлился в Сочи из-за разгерметизации салона 7 ноября в 23:05.

Воздушное судно осмотрели технические специалисты аэропорта Сочи и допустили его к полету. Самолет дозаправили и проверили работу всех систем. Он вылетел из Сочи в Екатеринбург около 1:00.

Представители Red Wings заявили, что разгерметизация на борту самолета SSJ100, предварительно, произошла из-за ошибки сотрудников аэропорта Стамбула.

«По предварительной информации, при подготовке к вылету наземными службами аэропорта Стамбула с нарушением технологии был закрыт один из клапанов двери багажного отсека. Это вызвало срабатывание одного из датчиков о снижении давления воздуха», — рассказали в пресс-службе Red Wings.

Сейчас сотрудники авиакомпании вместе с коллегами из аэропорта Стамбула выясняют причины нарушения, сообщает «Рен ТВ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на борту воздушного судна Sukhoi Superjet, экстренно приземлившегося в аэропорту Сочи, находилось 100 человек, из них 96 пассажиров.