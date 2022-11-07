Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Происшествия
07.11.2022 23:14
Рейс WZ-4202 авиакомпании Red Wings, вылетевший из Стамбула в Екатеринбург в 21:50 7 ноября, запросил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за разгерметизации салона.
В экстренных службах сообщили, что самолет набрал высоту чуть более 10 тыс. м, но потом начал снижаться.
«Аварийная ситуация возникла над Черным морем примерно через 18 минут после вылета», — цитирует сообщение ТАСС.
На борту воздушного судна Sukhoi Superjet находилось 100 человек, из них 96 пассажиров. Самолет благополучно приземлился в 23:05, сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на место посадки направили две бригады скорой помощи.
Популярные новости
- В каких случаях балкон считается аварийным и кто его должен ремонтировать?
- «Магнит» сэкономил 100 млн рублей на переводе сотрудников на удаленку
- Через Керченский пролив паромы перевезли более 26,6 тыс. пассажиров
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- На Крымском мосту 8 ноября перекроют движение транспорта
- Бренды Giorgio Armani и Yves Saint Laurent возобновят поставки в Россию