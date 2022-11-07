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Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи

Происшествия
07.11.2022 23:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/samolet-stambul-ekaterinburg-s-razgermetizatsiej-salona-prizemlilsya-v-sochi
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Фото pixabay.com.

Рейс WZ-4202 авиакомпании Red Wings, вылетевший из Стамбула в Екатеринбург в 21:50 7 ноября, запросил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за разгерметизации салона.

В экстренных службах сообщили, что самолет набрал высоту чуть более 10 тыс. м, но потом начал снижаться.

«Аварийная ситуация возникла над Черным морем примерно через 18 минут после вылета», — цитирует сообщение ТАСС.

На борту воздушного судна Sukhoi Superjet находилось 100 человек, из них 96 пассажиров. Самолет благополучно приземлился в 23:05, сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на место посадки направили две бригады скорой помощи.

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