Самолет Стамбул — Екатеринбург готовится совершить аварийную посадку в Сочи

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У самолета, выполнявшего рейс из Стамбула в Екатеринбург, произошла разгерметизация салона. Об этом сообщили вечером 7 ноября.

Сообщается, что на борту самолета находятся 100 человек. В настоящее время самолет вырабатывает топливо над морем.

«В аэропорту Сочи из-за разгерметизации салона ожидается аварийная посадка пассажирского самолета рейса Стамбул — Екатеринбург. На борту находятся 96 пассажиров и четыре члена экипажа», — сообщили в экстренных службах.

На место ожидаемой посадки отправились две бригады скорой помощи, сообщает ТАСС.

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Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи в 23:05.

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