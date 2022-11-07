Самолет Стамбул — Екатеринбург готовится совершить аварийную посадку в Сочи
Происшествия
07.11.2022 23:00
У самолета, выполнявшего рейс из Стамбула в Екатеринбург, произошла разгерметизация салона. Об этом сообщили вечером 7 ноября.
Сообщается, что на борту самолета находятся 100 человек. В настоящее время самолет вырабатывает топливо над морем.
«В аэропорту Сочи из-за разгерметизации салона ожидается аварийная посадка пассажирского самолета рейса Стамбул — Екатеринбург. На борту находятся 96 пассажиров и четыре члена экипажа», — сообщили в экстренных службах.
На место ожидаемой посадки отправились две бригады скорой помощи, сообщает ТАСС.
Продолжение темы:
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи в 23:05.
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