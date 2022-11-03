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В Сочи самолет вернулся на аэродром из-за трещины в лобовом стекле

Происшествия
03.11.2022 16:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-samolet-vernulsya-na-aerodrom-iz-za-treshhiny-v-lobovom-stekle
В Сочи самолет вернулся на аэродром из-за трещины в лобовом стекле

Инцидент произошел 3 ноября. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind вылетал из Сочи в Уфу.

У самолета треснуло лобовое стекло, и экипаж воздушного судна принял решение вернуться на аэродром.

«В 14:43 борт благополучно приземлился в аэропорту Сочи. Пассажиры находятся в зоне ожидания вылета до окончания проверки всех систем самолета», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта Сочи.

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