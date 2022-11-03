В Сочи самолет вернулся на аэродром из-за трещины в лобовом стекле
Происшествия
03.11.2022 16:05
Инцидент произошел 3 ноября. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind вылетал из Сочи в Уфу.
У самолета треснуло лобовое стекло, и экипаж воздушного судна принял решение вернуться на аэродром.
«В 14:43 борт благополучно приземлился в аэропорту Сочи. Пассажиры находятся в зоне ожидания вылета до окончания проверки всех систем самолета», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта Сочи.
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