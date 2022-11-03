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Пассажиров вернувшегося в аэропорт самолета Сочи — Уфа отправили резервным бортом

Происшествия
03.11.2022 20:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/passazhirov-vernuvshegosya-v-aeroport-samoleta-sochi-ufa-otpravili-rezervnym-bortom
Пассажиров вернувшегося в аэропорт самолета Сочи — Уфа отправили резервным бортом
Фото Free-Photos, pixabay.com

У самолета Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind днем 3 ноября при вылете из Сочи в Уфу треснуло лобовое стекло. Экипаж воздушного судна принял решение вернуться на аэродром.

В 14:43 самолет приземлился в аэропорту Сочи. Пассажиров поместили в зоне ожидания вылета до окончания проверки всех систем самолета.

«Рейс по маршруту Сочи — Уфа, вернувшийся сегодня в аэропорт, вылетел в 19:40. Авиакомпания предоставила резервный борт», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

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