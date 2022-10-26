Самолет Сочи — Анталья при посадке ушел на второй круг из-за неисправности закрылков
Происшествия
26.10.2022 14:37
Инцидент произошел 24 октября в 18:45 на аэродроме Анталья в Турции.
Борт «Азур Эйр», выполняющий рейс Сочи — Анталья, заходил на посадку. При выпуске механизации крыла сработало оповещение о сбое в системе управления закрылками.
Пилот принял решение отправить самолет на второй круг. Экипаж выполнил процедуры согласно сборнику оперативной информации. Посадка в аэропорту Антальи прошла благополучно. Борт отстранили от выполнения полетов, специалисты приступили к ремонту воздушного судна, сообщает Telegram-канал Aviaincident.
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