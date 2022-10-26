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Самолет Сочи — Анталья при посадке ушел на второй круг из-за неисправности закрылков

Происшествия
26.10.2022 14:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/samolet-sochi-antalya-pri-posadke-ushel-na-vtoroj-krug-iz-za-neispravnosti-zakrylkov
Самолет Сочи — Анталья при посадке ушел на второй круг из-за неисправности закрылков
Фото Free-Photos, pixabay.com

Инцидент произошел 24 октября в 18:45 на аэродроме Анталья в Турции.

Борт «Азур Эйр», выполняющий рейс Сочи — Анталья, заходил на посадку. При выпуске механизации крыла сработало оповещение о сбое в системе управления закрылками.

Пилот принял решение отправить самолет на второй круг. Экипаж выполнил процедуры согласно сборнику оперативной информации. Посадка в аэропорту Антальи прошла благополучно. Борт отстранили от выполнения полетов, специалисты приступили к ремонту воздушного судна, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

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