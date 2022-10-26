Международный аэропорт Сочи переходит на осенне-зимнее расписание

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Воздушная гавань изменит расписание с 30 октября до 25 марта. Запланированы полеты по 58 внутренним и 19 международным направлениям.

Рейсы будут выполнять 25 перевозчиков. Впервые в осенне-зимнем сезоне добавят рейсы в Египет и увеличат объем перевозок в Армению. Продолжатся полеты в Узбекистан и Дубай. Аэропорт Сочи и дальше будет выполнять функции Южного регионального хаба.

«Помимо утвержденных рейсов и направлений полетов, ведется активная работа по привлечению новых перевозчиков и открытию новых направлений полетов из аэропорта Сочи. В процессе переговоры с авиакомпаниями из стран СНГ (Азербайджан, Армения, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан), Ближнего Востока (ОАЭ, Иран, Бахрейн) и Азии (Таиланд, Вьетнам) по открытию полетов в Сочи», — сообщает пресс-служба международного аэропорта Сочи.

Расписание полетов и всю необходимую информацию можно найти на сайте аэропорта, а также на официальных сайтах авиаперевозчиков.

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