Аэропорт Сочи в 2022 году обслужил 120 тыс. транзитных пассажиров

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

О числе транзитных пассажиров за девять месяцев текущего года сообщил директор по авиационной коммерции ГК «Аэродинамика» Александр Никонов.

Большая часть пассажиров через Сочи отправлялась в Стамбул, Анталью, Каир, Ереван, Даламан. Чаще всего они летели из Москвы и Санкт-Петербурга.

До 2022 года пассажиры должны были получить багаж, чтобы сделать пересадку и зарегистрироваться на следующий рейс. Новая технология транзита чемоданов без их выдачи введена в аэропорту Сочи с 1 июня.

По словам Александра Никонова, увеличение транзитного пассажиропотока связано с закрытием аэропортов юга России, созданием хаба в Сочи, приходу новых иностранных авиакомпаний и развитию международной маршрутной сетки на самолетах российского производства «Суперджет 100», сообщает РИА «Новости».

Международный аэропорт Сочи совместно с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу «Аэродинамика». По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта превысил 11,1 млн пассажиров.

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