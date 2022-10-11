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Аэропорт Сочи в 2022 году обслужил 120 тыс. транзитных пассажиров

Общество
11.10.2022 16:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/aeroport-sochi-v-2022-godu-obsluzhil-120-tys-tranzitnyh-passazhirov
Аэропорт Сочи в 2022 году обслужил 120 тыс. транзитных пассажиров
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

О числе транзитных пассажиров за девять месяцев текущего года сообщил директор по авиационной коммерции ГК «Аэродинамика» Александр Никонов.

Большая часть пассажиров через Сочи отправлялась в Стамбул, Анталью, Каир, Ереван, Даламан. Чаще всего они летели из Москвы и Санкт-Петербурга.

До 2022 года пассажиры должны были получить багаж, чтобы сделать пересадку и зарегистрироваться на следующий рейс. Новая технология транзита чемоданов без их выдачи введена в аэропорту Сочи с 1 июня.

По словам Александра Никонова, увеличение транзитного пассажиропотока связано с закрытием аэропортов юга России, созданием хаба в Сочи, приходу новых иностранных авиакомпаний и развитию международной маршрутной сетки на самолетах российского производства «Суперджет 100», сообщает РИА «Новости».

Международный аэропорт Сочи совместно с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу «Аэродинамика». По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта превысил 11,1 млн пассажиров.

Читайте также: аэропорт Сочи до конца года планирует обслужить 1,1 млн пассажиров на международных рейсах.

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