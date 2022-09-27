Аэропорт Сочи до конца года планирует обслужить 1,1 млн пассажиров на международных рейсах

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом сообщил директор по авиационной коммерции ГК «Аэродинамика» Александра Никонова.

По его словам, на рост международных пассажирских перевозок повлияло закрытие аэропортов на юге России и работа сочинского аэропорта в режиме временного хаба.

«За 8 месяцев 2021 года международными рейсами воспользовались 122 тыс. пассажиров, а в 2022 — 608 тыс. К концу 2022 года аэропорт Сочи планирует обслужить 1,1 млн пассажиров на международных рейсах», — сообщил Александр Никонов.

На рост числа международных перевозок оказала влияние работа с российскими авиакомпаниями, создание заграничных маршрутов и интеграция процессов сквозной обработки трансферного багажа. К работа привлекли новых иностранных перевозчиков — Air Serbia, Fly one Armenia, Fly Jordan и Fly Arna.

Из Сочи сейчас можно улететь по 20 иностранным направлениям в 8 странах: Турции, Египте, Израиле, ОАЭ, Армении, Узбекистане, Киргизии и Азербайджане, сообщает Telegram-канал «Аэропорты Юга».

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