Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Из Сочи запустят прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Общество
18.09.2022 10:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-sochi-zapustyat-pryamye-rejsy-v-hurgadu-i-sharm-esh-shejh
Из Сочи запустят прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Фото t.me/Rossiya_airlines_official

Авиакомпания «Россия» с 30 октября запускает прямые рейсы из Сочи на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

Полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут осуществляться каждый день на лайнерах «Суперджет 100». Рейсами могут воспользоваться пассажиры «России», которые летят с пересадкой в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и других городов.

Сейчас, из Сочи можно полететь по 7 зарубежным направлениям, сообщает пресс-служба международного аэропорта Сочи в Telegram.

Читайте также: авиакомпании с 30 августа смогут летать в Сочи через часть закрытого воздушного пространства.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Краснодаре число полос для выезда из Гидростроя увеличили до трех
В Краснодаре число полос для выезда из Гидростроя увеличили до трех
В Сочи на троих полицейских завели уголовное дело за превышение полномочий
В Сочи на троих полицейских завели уголовное дело за превышение полномочий
Власти Армавира отменили праздничный салют ко Дню города
Власти Армавира отменили праздничный салют ко Дню города
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  2. В Краснодаре число полос для выезда из Гидростроя увеличили до трех
  3. В России запустили сервис для жалоб на нежелательные СМС и спам-звонки
  4. Скончался режиссер советских фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников
  5. В Краснодаре на общегородской субботник вышли 85 тыс. горожан
  6. В Крыму неизвестный поджег внедорожник и гольф-кар возле виллы телеведущего Киселева
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях