Из Сочи запустят прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Общество
18.09.2022 10:00
Авиакомпания «Россия» с 30 октября запускает прямые рейсы из Сочи на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду.
Полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут осуществляться каждый день на лайнерах «Суперджет 100». Рейсами могут воспользоваться пассажиры «России», которые летят с пересадкой в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и других городов.
Сейчас, из Сочи можно полететь по 7 зарубежным направлениям, сообщает пресс-служба международного аэропорта Сочи в Telegram.
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