Авиакомпании с 30 августа смогут летать в Сочи через часть закрытого воздушного пространства
Общество
28.08.2022 17:02
Об этом 28 августа сообщил источник в одной из российских авиакомпаний.
По данным источника, знакомого с ситуацией, авиаперевозчики с 30 августа смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны. Такой маршрут сократит время полета примерно на 30-35 минут.
Источник добавил, что 29 августа «состоится совещание, на котором дадут разъяснения по полетам для авиакомпаний», сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на юге России могут сократить зону ограничения полетов. Речь идет о разрешении использования гражданскими самолетами 10-километровой зоны воздушного пространства в ЮФО, которую закрыли для полетов с 24 февраля. Информацию об этом подтвердили представители пяти российских авиакомпаний.
Популярные новости
- Модный лук для школы — 2022: что рекомендуют подросткам популярные блогеры
- Организаторы фестиваля «Александровская крепость» заявили, что выступление Манижи состоится
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Сочи мужчина упал с велосипеда, ударился о камень и погиб
- Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос»