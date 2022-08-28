Авиакомпании с 30 августа смогут летать в Сочи через часть закрытого воздушного пространства

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Об этом 28 августа сообщил источник в одной из российских авиакомпаний.

По данным источника, знакомого с ситуацией, авиаперевозчики с 30 августа смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны. Такой маршрут сократит время полета примерно на 30-35 минут.

Источник добавил, что 29 августа «состоится совещание, на котором дадут разъяснения по полетам для авиакомпаний», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на юге России могут сократить зону ограничения полетов. Речь идет о разрешении использования гражданскими самолетами 10-километровой зоны воздушного пространства в ЮФО, которую закрыли для полетов с 24 февраля. Информацию об этом подтвердили представители пяти российских авиакомпаний.