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СМИ: на юге России могут сократить зону ограничения полетов

Общество
27.08.2022 19:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-na-yuge-rossii-mogut-sokratit-zonu-ogranicheniya-poletov
СМИ: на юге России могут сократить зону ограничения полетов
Фото unsplash.com

По данным источника, в ближайшее время власти страны обсудят возможность использования гражданскими самолетами 10-километровой зоны воздушного пространства в ЮФО, которую закрыли для полетов с 24 февраля.

Информацию об этом подтвердили представители пяти российских авиакомпаний.

Если власти РФ примут решение разрешить авиакомпаниям использовать часть закрытого воздушного пространства шириной 10 км, то это позволит сократить время перелета в Сочи из Москвы и Турции.

Так, время перелета в Сочи из Внуково сократится на 20 минут, а в обратном направлении на 10 минут. Сейчас специалисты российских авиакомпаний только приступили к штурманским расчетам, сообщает РБК.

Аэропорт Сочи — единственная воздушная гавань в ЮФО, которая не прекратила свою работу после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля. Однако из-за ограниченной зоны полетов в регионе, самолетам из Москвы и Санкт-Петербурга приходится лететь по более длинному маршруту. Время в пути увеличилось примерно на 1,5 часа.

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