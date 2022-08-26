Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 4 сентября

Фото Антона Гарника, «Кубань 24»

В Росавиации 26 августа сообщили о продлении режима временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов.

До 3:45 4 сентября не будут работать аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика, а также Ростова-на-Дону, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.

Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, сообщает пресс-служба Росавиации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 29 августа.