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Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 4 сентября

Общество
26.08.2022 09:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/ogranichenie-raboty-aeroportov-v-krasnodarskom-krae-prodlili-do-4-sentyabrya
Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 4 сентября
Фото Антона Гарника, «Кубань 24»

В Росавиации 26 августа сообщили о продлении режима временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов.

До 3:45 4 сентября не будут работать аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика, а также Ростова-на-Дону, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.

Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, сообщает пресс-служба Росавиации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 29 августа.

 

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