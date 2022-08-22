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Режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 29 августа

Общество
22.08.2022 09:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/rezhim-ogranicheniya-poletov-v-aeroporty-krasnodarskogo-kraya-prodlili-do-29-avgusta
Режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 29 августа
Фото Антона Гарника, «Кубань 24»

В Росавиации 22 августа сообщили о продлении режима временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов.

До 3:45 29 августа временно ограничены полеты в аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика, а также Ростова-на-Дону, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты России работают штатно.

Авиакомпании перевозят пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, сообщает пресс-служба Росавиации.

Читайте также: с начала года поддержку авиакомпаний и аэропортов Росавиация направила 54 млрд рублей.

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