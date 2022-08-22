Режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 29 августа
Общество
22.08.2022 09:09
В Росавиации 22 августа сообщили о продлении режима временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов.
До 3:45 29 августа временно ограничены полеты в аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика, а также Ростова-на-Дону, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты России работают штатно.
Авиакомпании перевозят пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, сообщает пресс-служба Росавиации.
Читайте также: с начала года поддержку авиакомпаний и аэропортов Росавиация направила 54 млрд рублей.
Популярные новости
- Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Жители Адлерского района Сочи почувствовали землетрясение
- В Сочи состоялось открытие I фестиваля классической музыки