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С начала 2022 года на поддержку авиакомпаний и аэропортов Росавиация направила 54 млрд рублей

Экономика
01.08.2022 20:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-2022-goda-na-podderzhku-aviakompanij-i-aeroportov-rosaviatsiya-vyplatila-54-mlrd-rublej
С начала 2022 года на поддержку авиакомпаний и аэропортов Росавиация направила 54 млрд рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом сообщили 1 августа на совещании, которое провел глава Росавиации Александр Нерадько.

«По поручению руководства страны Росавиацией реализуются четыре программы государственной поддержки с бюджетом более 125,5 млрд рублей. На 1 августа 2022 года Росавиация перечислила организациям воздушного транспорта субсидии в размере 54 млрд рублей», — приводит сообщение Росавиации RT.

Из 54 млрд рублей, выделенных на поддержку авиаотрасли, 35,8 млрд рублей перечислили 32 авиакомпаниям по программе субсидирования за выполненный пассажирооборот на внутреннем направлении.

Еще 16,9 млрд рублей выплатили 20 авиакомпаниям по программе субсидирования компенсации из-за отмены международных перевозок.

Также 1,3 млрд рублей направили 11 аэропортам, которые закрыты с 24 февраля.

В Росавиации отметили, что такие меры поддержки позволили аэропортам сохранить персонал и обеспечить содержание инфраструктуры, а авиакомпаниям сохранить рейсы на внутреннем направлении.

В Краснодарском крае с 24 февраля приостановили работу аэропорты Краснодара, Геленджика и Анапы.

Читайте также: режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 5 августа.

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