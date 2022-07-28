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Режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 5 августа

Общество
28.07.2022 09:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/rezhim-ogranicheniya-poletov-v-aeroporty-krasnodarskogo-kraya-prodlili-do-5-avgusta
Режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 5 августа

О продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов РФ Росавиация сообщила 28 июля.

До 3:45 5 августа 2022 года временно не работают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Для перевозки пассажиров используются воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба Росавиации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее режим временного ограничения полетов продлили до 30 июля.

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