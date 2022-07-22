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Режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлен до 30 июля

Общество
22.07.2022 09:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/rezhim-ogranicheniya-poletov-v-aeroporty-krasnodarskogo-kraya-prodlen-do-30-iyulya
Фото pixabay.com.

В Росавиации сообщили о продлении режима временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов.

До 03:45 30 июля 2022 года ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпании могут организовать перевозку пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба Росавиации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 24 июля.

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