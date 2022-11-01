Ограничение работы аэропортов Краснодарского края продлили до 9 ноября
Общество
01.11.2022 09:11
Об очередном продлении ограничения полетов в 11 аэропортов Юга России 1 ноября сообщили в Росавиации.
По данным ведомства, режим продлевается до 3:45 9 ноября. По прежнему временно закрыты аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Белгорода, Воронежа, Курска, Липецка, Симферополя, Брянска и Элисты.
Остальные аэропорты России работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба Росавиации.
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