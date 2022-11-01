Ограничение работы аэропортов Краснодарского края продлили до 9 ноября

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об очередном продлении ограничения полетов в 11 аэропортов Юга России 1 ноября сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, режим продлевается до 3:45 9 ноября. По прежнему временно закрыты аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Белгорода, Воронежа, Курска, Липецка, Симферополя, Брянска и Элисты.

Остальные аэропорты России работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба Росавиации.