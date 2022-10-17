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Правительство РФ: аэропорты Краснодарского края получат дополнительную поддержку

Экономика
17.10.2022 14:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-rf-aeroporty-krasnodarskogo-kraya-poluchat-dopolnitelnuyu-podderzhku
Правительство РФ: аэропорты Краснодарского края получат дополнительную поддержку
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Временно закрытые аэропорты на юге и в центре России получат еще свыше 2 млрд рублей на компенсацию операционных расходов. Об этом 17 октября сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Дополнительную поддержку получат воздушные гавани Краснодара, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Элисты, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя.

Поддержка позволит сохранить коллективы аэропортов и возобновить обслуживание полетов, как только это станет возможно.

«Важно и дальше обеспечивать транспортную связанность населенных пунктов, куда были ограничены полеты, одновременно расширяя альтернативные виды транспорта, чтобы люди могли добраться до места назначения, а бизнес не испытывал логистических затруднений», — цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 22 октября.

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