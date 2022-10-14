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Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 22 октября

Общество
14.10.2022 09:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/ogranichenie-raboty-aeroportov-v-krasnodarskom-krae-prodlili-do-22-oktyabrya
Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 22 октября
Фото пресс-службы аэропорта Геленджика

Утром 14 октября Росавиация снова продлила ограничение полетов в 11 аэропортах России.

Воздушные гавани Краснодара, Геленджика, Анапы, Белгорода, Симферополя, Ростова-на-Дону, Брянска, Элисты, Курска, Воронежа и Липецка не будут работать еще минимум до 22 октября.

Остальные аэропорты России работают в обычном режиме. В том числе воздушные гавани Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод и Волгограда.

Аэропорты ЮФО и средней полосы России приостановили работу с 24 февраля в связи с началом специальной военной операции на Донбассе.

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