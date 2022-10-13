В Краснодарском крае с начала года пассажиропоток аэропортов упал на 32,4%

Фото пресс-службы Краснодарского международного аэропорта

Снижение потока в январе-сентябре связано с режимом закрытого неба.

Всего за 9 месяцев через аэропорты Кубани отправили более 5,51 млн человек. Прибыло в край 5,58 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем воздушных перевозок упал на 32,4%.

Единственная действующая воздушная гавань в крае — аэропорт Сочи. За 9 месяцев прибыли 5,1 млн человек, отправились — 5 млн человек. Прирост к 2021 году — 12,8% и 12,5% соответственно, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

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