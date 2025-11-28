Вкусно и без мяса: идеи для вегетарианского и постного новогоднего меню

Неважно по каким причинам вы решили провести новогоднюю ночь за праздничным столом без мясных блюд и колбасных нарезок. Любая из них достойна уважения и понимания. Так же, как желание сделать новогодний стол без мяса невероятно изысканным, разнообразным и праздничным.

В конце концов, все эти запеченные поросята, фаршированные индейки, холодец, бастурма, салями и прочий суджук, как неотъемлемая часть торжества — это стереотип. Отголосок тех времен, когда люди жили бедно, и могли позволить мясо только по праздникам. Мы же встретим Новый год с уважением к его символу Огненной Лошади на вегетарианский манер. И сделаем праздничный стол таким ярким, сытным и вкусным, что никто не пожалеет об отсутствии мясных блюд. Также среди предложенных блюд наверняка смогут подобрать решение для своего стола те, кто держит начавшийся рождественский пост.

Чтобы не загонять себя в тупик проблемой выбора, набросаем несколько идей для вегетарианского новогоднего меню. И скомпонуем их в классический праздничный формат.

Основа основ

Закусок должно быть много. Разных форматов, цветов и текстур. Эти блюда сразу же задают праздничный тон и сопровождают застолье от первого бокала шампанского до финального тоста «на посошок».

Фаршированные грибы

Шампиньоны, запеченные с начинкой из сыра с травами и пряностями, с орехами, черносливом — это ароматно, сытно и выглядит очень по-праздничному. Начинки могут быть любые. Нашу фантазию никто не ограничивает.

Тарталетки

Берем готовые тарталетки или корзиночки из слоеного теста. Заполнить их можно чем угодно: хумусом, паштетом из красной фасоли и грецких орехов или даже икрой из баклажанов. Делаем ассорти из тарталеток. Получается красиво, удобно, просто здорово!

Рулетики из баклажанов или кабачков

Режем баклажаны и кабачки тонкими пластинами. Запекаем их или обжариваем на сковороде. Заворачиваем в них начинку: сливочный сыр с чесноком и укропом, ореховую пасту, соус песто, тушеные овощи. Все, что придет нам в голову! Чтобы с гордостью представить эту закуску гостям, запоминаем: рулетики из кабачков называются «кабароллы» из баклажан — «бакароллы».

Смотрятся они элегантно, есть их можно без столовых приборов.

«Оливье»

Ну, невозможно в нашей стране представить Новый год без салата «Оливье». И не нужно! Не нужно класть в него колбасу. Можно даже без яиц обойтись и сделать «классику» чуть современнее. Вместо «варенки» мы можем использовать грибы, креветки, авокадо и даже ананасы. «Оливье» у нас получится. Просто это будет «оливье не как у всех».

Заправляем веганский вариант растительным йогуртом или постным майонезом.

Брускетты

Поджариваем ломтики багета и быстро сооружаем различные топпинги.

Делаем пюре из авокадо с кунжутом и лимоном, используем томаты с базиликом и чесноком, нутовый «паштет» — хумус. Да, мало ли с чем еще можно сделать брускетты — очень модные и вкусные!

Кстати, если мы не хотим сворачивать баклажаны с кабачками в трубочки — делаем из них другие не менее вкусные праздничные закуски.

Почетное место на праздничном столе займут варианты национальной кухни из овощей, фасоли или свеклы.

Чтобы все наелись

Несмотря на то, что все уже наелись закусками, праздничная ночь не заканчивается и рано или поздно наступает время Главного блюда. Того, что станет центром стола. Вызовет восторженные возгласы и даст хозяевам убедиться в том, что никто не остался голодным.

Запеченная цветная капуста под сырным соусом

Берем целый кочан цветной капусты или брокколи. Маринуем его в специях. Это блюдо «дружит» с чесноком, паприкой и куркумой, но выбор специй ничем не ограничен.

Отправляем в духовку и запекаем до золотистой корочки. Если убеждения позволяют — поливаем его растопленным сыром — чеддером или дор-блю. Если нет — используем веганский сырный соус.

Украшаем гранатовыми зернами и зеленью. Подаем на большом блюде. Выглядит это впечатляюще. Вкус насыщенный. И само по себе блюдо очень сытное, хоть и не тяжелое.

Вегетарианский пирог

Песочное или слоеное тесто покупаем в магазине и делаем открытый пирог с начинкой из грибов, лука-порея, шпината и сыра фета. Блюдо это универсальное. Приготовить его можно заранее. Подавать можно, как теплым, так и холодным.

Фаршированная тыква

Небольшую тыкву очищаем от семян и заполняем начинкой.

Это может быть плов из риса и нута с сухофруктами. Или гречка с грибами и луком. Или киноа с овощами и орехами. Подаем, разрезав на дольки, вместе со стенками тыквы. Девиз этого блюда: Ароматно. Празднично. Самодостаточно.

Морепродукты

То, что мидии, кальмары, креветки, рапаны, гребешки и прочие устрицы — не мясо, признано всеми вегетарианским конфессиями и лучшими кулинарами с мировыми именами. Так же как то, что все эти продукты — сами по себе уже деликатес. Не забываем о них и сооружаем одно-два блюда для нашего праздничного стола из «ни рыбы ни мяса».

Например, мидии, запеченные под острым соусом. Или вкуснейшую сковородку с морепродуктами.

Салаты и гарниры

Понятно, что одним «оливье» в праздничную ночь мы не обойдемся. Даже если приготовим его в трех вариантах. Салаты — это всегда разнообразие. Салаты — это атмосфера праздника. И гарниры! Гарниры тоже должны сделать праздничное меню сбалансированным.

Салат с грушей, сыром и орехами

Возьмем свежие хрустящие листья салата, рукколу, смешаем их с дольками спелой груши, крошками адыгейского сыра или веганского тофу, добавим измельченных грецких орехов и готово!

Перед подачей заправим бальзамическим кремом или оливковым маслом с медом или кленовым сиропом. Получим идеальное сочетание сладости, солености и хруста.

Картофель по-деревенски с розмарином

Возможно это покажется слишком просто, но крупно нарезанный картофель, запеченный с оливковым маслом, солью и свежим розмарином — всегда беспроигрышно. Аромат розмарина примет участие в создании праздничной атмосфере.

Гречка с грибами и луком

Классическое русское блюдо, незаслуженно перешедшие из разряда праздничных в повседневные. С грибами можем поджарить и картофель. Если не захотим запекать его в духовке.

Простой и вкусный теплый салат с картошкой и грибами может быть и самостоятельным блюдом, и отличным гарниром.

Дополнения и соусы

Даже если на столе нет мяса и кетчуп априори не предусмотрен без соусов мы не останемся.

Клюквенный соус: идеально подойдет к запеченным овощам и сырам, так же как классический песто, с базиликом и кедровыми орехами.

Мексиканский гуакамоле из авокадо, лайма и кинзы тоже будет не лишним.

Десерты

Так как большинство десертов по умолчанию вегетарианские, у нас полная свобода выбора

Тирамису

Можно приготовить классический вариант, сделать веганский на основе тофу или кешью или соорудить «тирамису-подделки» из подручных продуктов.

Можно за 20 минут приготовить «Медовик» — проверенный временем хит всех времен и народов.

И не забываем о том, что «новый год пахнет мандаринкою». Отводим этим цитрусовым почетное место на фруктовой тарелке.

Напитки

Напитки должны соответствовать общему вегетарианскому духу за нашим праздничным столом. Его отлично украсят безалкогольный глинтвейн на основе виноградного или вишневого сока. Впрочем, и классический вариант будет уместным.

С наступающим Новым годом и приятного аппетита!

