Виновника аварии со спортсменами в Тихорецке арестовали на 2 месяца
Тихорецкий районных суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте водителя, который спровоцировал ДТП, в результате которого погиб человек и пострадали четверо подростков.
Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Рассмотрев материалы дела, суд заключил фигуранта под стражу на 2 месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 1 апреля на трассе «Кавказ» в Тихорецком районе. В результате ДТП водитель «Лады» погиб на месте. Пострадали 6 человек: 4 ребенка из отечественной легковушки, а также водитель и пассажир Skoda.
По словам министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, состояние детей остается тяжелым. Погибший водитель отечественной легковушки — тренер по велоспорту из Липецка, он вез детей на сборы. СК возбудил уголовное дело, виновника аварии задержали.