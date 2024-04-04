Виновника аварии со спортсменами в Тихорецке арестовали на 2 месяца

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 1 апреля на трассе «Кавказ» в Тихорецком районе. В результате ДТП водитель «Лады» погиб на месте. Пострадали 6 человек: 4 ребенка из отечественной легковушки, а также водитель и пассажир Skoda.

По словам министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, состояние детей остается тяжелым. Погибший водитель отечественной легковушки — тренер по велоспорту из Липецка, он вез детей на сборы. СК возбудил уголовное дело, виновника аварии задержали.