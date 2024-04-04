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Виновника аварии со спортсменами в Тихорецке арестовали на 2 месяца

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vinovnika-avarii-so-sportsmenami-v-tihoretske-arestovali-na-2-mesyatsa
Виновника аварии со спортсменами в Тихорецке арестовали на 2 месяца
Фото t.me/opskuban

Тихорецкий районных суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте водителя, который спровоцировал ДТП, в результате которого погиб человек и пострадали четверо подростков.

Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Рассмотрев материалы дела, суд заключил фигуранта под стражу на 2 месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 1 апреля на трассе «Кавказ» в Тихорецком районе. В результате ДТП водитель «Лады» погиб на месте. Пострадали 6 человек: 4 ребенка из отечественной легковушки, а также водитель и пассажир Skoda.

По словам министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, состояние детей остается тяжелым. Погибший водитель отечественной легковушки — тренер по велоспорту из Липецка, он вез детей на сборы. СК возбудил уголовное дело, виновника аварии задержали.

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