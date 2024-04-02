СК возбудил дело после ДТП со спортсменами из Липецка в Тихорецком районе

Следственный отдел по Тихорецкому району СУ СК РФ возбудил уголовное дело в отношении водителя автомобиля, который пьяным устроил ДТП, в котором один человек погиб и пятеро пострадали, из них четверо — несовершеннолетние.

По данным следствия, вечером 1 апреля 44-летний водитель автомобиля в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль под управлением 33-летнего мужчины.

В момент аварии во второй машине были четыре пассажира — спортсмены-велосипедисты из Липецкой области в возрасте от 12 до 17 лет.

Следователь приступит к работе с виновником ДТП сразу после стабилизации его состояния. Криминалисты провели тщательный осмотр места происшествия, назначена автотехническая экспертиза. Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, Тихорецкая межрайонная прокуратура организовала проверку по факту ДТП. В ходе нее будет дана оценка причинам и условиям произошедшего, в том числе вопросам, связанным с безопасностью дорожного движения.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла на трассе «Кавказ» в Тихорецком районе. В результате ДТП водитель «Лады» погиб на месте. Пострадали 6 человек: 4 ребенка из отечественной легковушки, а также водитель и пассажир Skoda.

По словам министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, состояние детей остается тяжелым, двоих пациентов перевезли в детскую краевую больницу в Краснодаре, запланирован перевод третьего пациента. Погибший водитель отечественной легковушки — тренер по велоспорту из Липецка, он вез детей на сборы.