Тренер по велоспорту из Липецка погиб в ДТП на Кубани, он вез детей на сборы

Смертельная авария произошла вечером 1 апреля на автодороге «Кавказ» в Тихорецком районе.

По данным соцсетей, в ДТП погиб тренер по велоспорту из Липецка Максим Раилко. Он управлял автомобилем «Лада Приора», в котором вез воспитанников на сборыв Краснодарский край.

«Максим вез ребят на сборы. По информации, которая сейчас известна — четверо воспитанников велошколы находятся в реанимации, Макс погиб, ему было всего 33 года. Тренировал ребят, возглавлял Федерацию велосипедного спорта Липецкой области. Всегда отстаивал интересы школы и воспитанников, которые его очень любили», — сообщает группа «Маунтинбайк в Липецке» во «ВКонтакте».

Информацию о гибели тренера подтвердил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Трагические известия мы получили из Краснодарского края. В страшной аварии пострадали липецкие дети — воспитанники велошколы. Они ехали на сборы. Легковой автомобиль на большой скорости вылетел на встречку и врезался в машину, в которой находились наши ребята – четыре ребенка и тренер. К сожалению, тренер Максим Александрович Раилко погиб. За жизнь детей сейчас борются врачи. Состояние тяжелое. Мы на связи с краснодарским минздравом», — написал Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что из Липецка автобус в Краснодарский край отправляется автобус, который доставит родителей к детям, так как пока транспортировка пострадавших нежелательна. По словам Артамонова, Липецкая область готова направить своих медиков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла вечером 1 апреля на автодороге «Кавказ» в Тихорецком районе. Водитель Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся с «Лада Приора». В результате ДТП водитель «Лады» погиб на месте. Пострадали 6 человек: 4 ребенка из отечественной легковушки, а также водитель и пассажир иномарки. По словам министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, состояние детей остается тяжелым, двоих пациентов перевезли в детскую краевую больницу в Краснодаре, запланирован перевод третьего пациента.