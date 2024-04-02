Шесть человек пострадали и один один погиб в ДТП в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла вечером 1 апреля на автодороге «Кавказ» в Тихорецком районе.

По предварительным данным, водитель Skoda ехал со стороны Кропоткина в сторону Тихорецка, выехал на встречную полосу в запрещенном месте и столкнулся с автомобилем Lada Priora.

В результате ДТП водитель Lada погиб на месте аварии. Пострадали 6 человек: 4 несовершеннолетних пассажира Lada, а также водитель и пассажир Skoda. Всех пострадавших госпитализировали в Тихорецкую ЦРБ, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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