Три человека пострадали при столкновении иномарки и «четырнадцатой» в Сочи

Авария с участием двух машин произошла на улице Лазарева города-курорта.

По предварительным данным, 58-летняя женщина ехала за рулем автомобиля Daewoo Matiz и при повороте налево столкнулась со встречным автомобилем ВАЗ-2114.

В результате ДТП пострадали три человека: водители обоих автомобилей, а также пассажирка «четырнадцатой». Пострадавших госпитализировали, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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